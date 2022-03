Ariccia, al via l’iniziativa “Patto per la lettura”

Domani, venerdì 1 Aprile, alle ore 15.30, si terrà presso la Biblioteca comunale di Ariccia l’iniziativa “Patto per la Lettura della città di Ariccia” per la promozione della lettura declinata in tutte le sue forme, diversificata per età e contenuti. L’iniziativa è rivolta a cittadini, associazioni, enti , consorzi e società rappresentative del territorio interessate ad aderire al protocollo di intesa tra il comune di Ariccia e soggetti (pubblici o privati) appartenenti alla filiera del libro e della lettura, attraverso il quale definire, attuare e promuovere in modo organico, trasversale e strutturato, azioni e progetti di promozione del libro nel rispetto del diritto di tutti alla lettura.Il “Patto per la Lettura della città di Ariccia” è un progetto che è stato fortemente voluto dal Sindaco Gianluca Staccoli e da Anita Luciano, Consigliera delegata alle Associazioni, che parteciperanno all’evento di presentazione insieme ai rappresentanti degli enti che intendono condividere il progetto.