Crocicchi: “Bracciano riparte dalla progettualità”

E’ ufficiale che Bracciano rientri tra i paesi oggetto di interventi da realizzarsi, con riferimento ai Poli di sport benessere e disabilità, (finanziati grazie ai fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del valore complessivo di 850.000 euro.

Il progetto finanziato prevede la riqualificazione ecosostenibile del complesso sportivo polifunzionale comunale “Starnoni”, al fine di implementare la fruibilità all’impianto e renderlo più accessibile ai diversamente abili. Sarà possibile attuare la manutenzione ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo, con riqualificazione ecosostenibile, efficientamento e messa a norma degli ambienti.

E’ un obiettivo che ci siamo posti fin dal primo giorno e sul quale, di concerto con gli uffici comunali abbiamo lavorato alacremente: quello di restituire ai cittadini le strutture sportive e più in generale i luoghi di aggregazione e di socialità di cui Bracciano è stata privata negli ultimi anni, per ricucire la rete sociale cittadina.

“Era nostro obiettivo primario farlo però non sulla base di un’incidenza sulle casse comunali, come nel recente passato, ma nello spirito di un nuovo corso, sulla base di una progettualità che tenesse insieme un’esigenza presente, una visione futura e un modello aperto e partecipativo.” Lo dichiara il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi