Bracciano, inaugurato lo sportello sociale

Oggi nella sede territoriale della CGIL-SPI del comprensorio

di Bracciano è stato inaugurato inaugurato lo “sportello sociale .

Sono intervenuti le autorità del comune di Bracciano , comune capofila, e degli altri comuni del territorio, nonché il delegato dell’uff di piano del distretto RM 4.3 , della carithas, unitalsi, comunità di S. Egidio e altre.

Per la CGIL sono presenti La segreteria generale dello SPI CGIL di roma e del lazio, La segreteria generale della CdLT di Civitavecchia-Roma e Viterbo, la , La segreteria generale dello SPI di Civitavecchia-Roma e Viterbo, Il direttivo generale dello SPI di Civitavecchia-Roma e Viterbo

Lo sportello Sociale è un nuovo strumento che affiancherà gli altri servizi già operanti nella sede.

Nasce come necessità di dare una risposta a quei bisogni spesso inespressi e che rappresentano le necessità e le esigenze più diffuse fra la popolazione anziana e non solo.

I facilitatori ,tutti volontari e pensionati ma appositamente formati che saranno impegnati agli sportelli, hanno a disposizione un software che permette il caricamento dei dati anagrafici della persona, e le problematiche espresse con le soluzioni che dovranno essere attivate per rispondere al bisogno.

La piattaforma è uno strumento utile alla risoluzione dei problemi che crea legami realizzando anche una vera rete di persone.

Il tema fondamentale a cui sarà particolarmente attenti e l’area della non- autosufficienza e le modalità di accesso ai relativi servizi

Informerà inoltre sui diritti delle persone in condizioni di fragilità e le accompagnerà nelle loro richieste agli enti che forniscono i servizi.