Donne e minori, disagio, inaugurato un punto d’ascolto a Lanuvio

È stato inaugurato oggi il punto “Punto Rosa Help Time Lanuvio” presso la sede della Polizia Locale di Lanuvio che, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Lanuvio, Psicologi e Associazioni di riferimento locali, aprirà una mail dedicata alla ricezione di segnalazioni di situazioni di disagio di donne e minori.

“Abbiamo voluto inserire questa inaugurazione tra le iniziative per celebrare la “Festa delle Donne”, perché questa non può, purtroppo, prescindere dall’occuparsi anche delle situazioni di violenza, molestie e disagio che le donne subiscono quotidianamente” ha dichiarato Luisa Linari Consigliere alla pari opportunità del comune di Lanuvio.

“La lotta alla violenza di genere – continua la Linari- resta una tematica da attenzionare in ogni giorno dell’anno, anche e soprattutto nel giorno della festa delle donne per non dimenticare che c’è ancora tanto da fare per raggiungere gli obiettivi minimi delle pari opportunità e del rispetto delle donne. Ringrazio il comando della Polizia Locale per essersi messo a disposizione dei cittadini con questo servizio dedicato”.

“Quando ci è stato chiesto di aprire in sede lo sportello d’ascolto per le donne ed i minori vittime di abusi, violenze e situazioni di disagio, la nostra disponibilità è stata totale sebbene si sia coscienti che non sarà facile. Ma io ritengo che sia compito anche della Polizia Locale tutelare i cittadini e dare loro un senso sempre maggiore di sicurezza e crediamo che avere un punto di riferimento fisico e virtuale dove esporre le proprie problematiche sia fondamentale per non sentirsi abbandonati dalle istituzioni. Faremo tutto ciò che sarà possibile per metterci a disposizione di coloro che lo chiederanno, cercando di sorprenderci ogni giorno su ciò che riusciremo a mettere in campo, facendo rete con altre istituzioni, per il bene delle vittime di violenze che ci contatteranno.” ha commentato così il Dott. Sergio Ierace, Comandante della Polizia Locale di Lanuvio.

Il punto di ascolto riceverà anche le segnalazioni direttamente negli uffici delle Polizia Locale tutti i mercoledì dalle 15 alle 18.