Palazzo Chigi, verso l’8 marzo, con l’ingresso gratuito per le donne

Martedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto l’ingresso gratuito per le donne all’interno di Palazzo Chigi in Ariccia. La gratuità sarà offerta anche nella giornata di sabato 12 marzo.

“Come Amministrazione, sottolinea Anna Di Felice, consigliere delegata a Palazzo Chigi, quest’anno abbiamo deciso di omaggiare la donna attraverso l’arte e la cultura. Chi visiterà il Palazzo, potrà scoprire le meraviglie di un luogo d’Arte in eccellenti condizioni conservative. Passeggiare tra le sue sale facendo un salto nei secoli passati. Letti, armadi, abiti, prezioso cuoio, tavoli e sedie che sembrano essere stati lasciati dai Chigi solo qualche giorno fa e non nel lontano Seicento. Parliamo di Opere d’Arte realizzate e firmate (come nel caso della rarissima “Sanguigna”) dal grande artista barocco Gian Lorenzo Bernini”.