Roma, l’Annuale Internazionale Apollo dionisiaco invita poeti e artisti alla Biblioteca Nazionale

Opere in poesia e opere d’arte visiva, in pittura, scultura, grafica e fotografia, a tema libero, di autori e artisti di ogni età, libera formazione e nazionalità, sono attese entro il 3 giugno 2022 via e-mail.

L’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, per la significazione del linguaggio poetico e artistico, in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio, iscritta all’albo di Roma Capitale, del Comune della Città d’Arte Canale Monterano e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, bandisce il Premio Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo dionisiaco, IX Edizione Roma 2022, senza scopo di lucro.

L’evento artistico e letterario promuove l’espressione creativa nella sua intensità di senso, per la rinascita di sé e di mondo. Contro il giudizio omologante e per la libertà d’espressione, fra Arte in mostra, Poesia in voce, analisi critica in semiotica estetica di valorizzazione del senso delle opere della presidente dell’Accademia, prof.ssa Fulvia Minetti, pubblicazione permanente nell’Antologia Accademica della Poesia Contemporanea online e nella Mostra Accademica dell’Arte Contemporanea online, diplomi e trofei in medaglia “Apollo dionisiaco” in pregiata fusione artigianale del laboratorio orafo di Via Margutta 51 in Roma, effigie del bacio che fonde gli opposti di ombra e di luce, di silenzio e parola, di emozione e pensiero, il premio si tiene il 22 ottobre 2022 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ente del Ministero della Cultura, per celebrare il senso della bellezza.

Autori e Artisti che non desiderino presenziare sono eventualmente liberi di richiedere la spedizione a domicilio dei riconoscimenti.

https://www.accademiapoesiarte.it/premio-accademico-internazionale-di-poesia-e-arte-contemporanea-apollo-dionisiaco-2022/