Ladispoli, Lollobrigida parteciperà a Pechino 2022

Con grande orgoglio, annunciamo che l’atleta Francesca Lollobrigida di Ladispoli sarà a Pechino per i Giochi olimpici invernali 2022. Correrà nei 1500, 3000 e 5000 metri – dice l’assessore allo sport, Marco Milani – e nella Mass Start, cercando di imporre agli avversari non solo la potenza fisica di cui ha dato già ampie dimostrazione coi titoli mondiali ed europei, ma anche dall’alto della sua esperienza che, come chi ha fatto sport sa, in determinati eventi conta più della forma fisica. Forza Francesca, tutta Ladispoli farà il tifo per te.