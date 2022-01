Scuola, la “Corrado Melone” e i suoi progetti

In questi giorni l’associazione Scuolambiente ha iniziato con tre classi, 1B,1H e 2E secondaria dell’I.C. Corrado Melone di Ladispoli, il progetto “Monumento naturale Palude di Torre Flavia – Un’aula verde-blu”.

Quest’anno Scuolambiente dedica una particolare attenzione al nostro splendido angolo di territorio in quanto ricorre il 25° anniversario dell’istituzione del Monumento naturale e si rivolge alle scuole di Ladispoli e Cerveteri con un progetto che intende portare i ragazzi a conoscere il patrimonio ambientale del proprio territorio e partecipare ad azioni di cittadinanza attiva rispetto alla protezione dei beni ambientali e delle aree protette.

I ragazzi approfondiranno le conoscenze inerenti il contesto e le caratteristiche del Monumento naturale con attività di ricerca, rielaborazione e realizzazione di prodotti che dimostrino l’acquisizione da parte loro di sensibilità e di consapevolezza sui temi della tutela ambientale.

Una prima attività proposta ai ragazzi è un’uscita didattica alla Palude il 2 febbraio, Giornata mondiale delle zone umide, aderendo all’iniziativa promossa da Città Metropolitana, in cui i ragazzi verranno accolti dai curatori dell’area che li guideranno a conoscere questo ambiente così particolare e ricco di biodiversità.

Sono previste successive attività e uscite in particolare nell’area nord del Monumento naturale per approfondire la conoscenza di questa zona che solo negli ultimi anni ha potuto essere ripristinata e inserita a pieno titolo nell’area protetta.

Leda Bressanello

Referente Progetti Ecolaboratori Scuolambiente