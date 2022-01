Via Veientana, Torquati e il via libera alla messa in sicurezza

“Dopo il via libera dei Vigili del Fuoco e l’arrivo delle relazioni tecniche di tutte le Società di Pubblici Servizi, a partire dalla giornata di venerdì 14 gennaio, inizieranno le operazioni di messa in sicurezza del muro di Via Veientana all’altezza del civico 6.

Al fine di evitare ulteriori lungaggini burocratiche, abbiamo deciso di dividere l’intervento complessivo in tre fasi. Da domani ed entro martedì 18 gennaio, come da disposizioni dei Vigili del Fuoco, si svolgeranno le operazioni di puntellamento leggero della porzione non crollata, intervento che sarà effettuato grazie alle somme di manutenzione ordinaria.

Nella seconda fase avverrà il puntellamento completo, la rimozione dei detriti e la progettazione finale dell’intero rifacimento della parete. Quest’ultima operazione, nonostante la nostra decisione di procedere speditamente con i lavori, potrà essere confermata e avviata solo ed esclusivamente dopo le risultanze delle attività di puntellamento. Il costo della seconda fase ammonta a 30.000 euro e prenderà il via a partire dal 1 febbraio prossimo.

Infine, a seguito dello stanziamento di 98.000 euro previsto nel piano degli investimenti che abbiamo richiesto e ottenuto e che sarà disponibile subito dopo l’approvazione del bilancio comunale in corso in queste ore, prenderanno il via le operazioni di procedura di gara grazie alla progettazione che abbiamo anticipato nella fase 2.

La messa in sicurezza del tratto di muro di Via Veientana – abbandonato dalla scorsa primavera – è un tema su cui, sin dal nostro insediamento a ottobre scorso, ci siamo spesi affinché si procedesse speditamente alla risoluzione del problema, a tutela dei cittadini e per il ripristino regolare della viabilità.

Certo della collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, ringrazio i Vigili del Fuoco e la Ditta di Manutenzione per gli interventi dei prossimi giorni e l’Assessora alle Politiche dei Lavori Pubblici, Luigina Chirizzi, e l’Ufficio Tecnico del Municipio per il gran lavoro compiuto”.