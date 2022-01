Un virtual tour per visitare il Museo della Mente della ASL Roma 1

È stato presentato oggi pomeriggio il Virtual Tour del Museo della Mente della ASL Roma 1. Nella Sala Basaglia, che si trova nel Comprensorio di Santa Maria della Pietà (Pad.26), dove sorge anche la struttura, si è tenuta la cerimonia con cui è stato tagliato il nastro del progetto che consentirà ai visitatori di percorrere con il proprio smartphone o il pc le sale che saranno fisicamente chiuse per lavori. All’iniziativa erano presenti il direttore amministrativo della ASL Roma 1, Roberta Volpini, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1, Giuseppe Ducci, e il direttore del Museo della Mente, Pompeo Martelli.

Andando sul sito https://www.museodellamente.it/, i cui contenuti sono disponibili sia in italiano che in inglese, sarà possibile, entro la fine del mese di gennaio, entrare gratuitamente nel Museo ed essere aggiornati sulle attività, esplorando l’attuale percorso espositivo a 360° e scoprendo elementi nuovi che arricchiscono l’esperienza di visita, richiamando l’opera di completamento degli allestimenti artistico-narrativi. Il Virtual Tour, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno della N&C System Integrator, è diretto e prodotto da Marco Bonfante e Roberto Campagna, con la supervisione della Direzione del Museo e del suo staff, che hanno voluto creare un progetto volto a preservare e potenziare il ruolo svolto in questi anni per lo sviluppo di una cultura della salute, attraverso innovativi linguaggi e programmi per la salute mentale, la lotta allo stigma, l’inclusione sociale, l’empowerment e l’engagement con la comunità locale, nazionale e internazionale.

Il cantiere del Museo, partito in questo inizio 2022, proseguirà fino all’autunno 2023 e riguarda importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento del percorso espositivo, ideato in collaborazione con Studio Azzurro, con nuove e suggestive installazioni, spazi per mostre temporanee, attività culturali e scientifiche all’interno del progetto, attualmente in corso, della ASL Roma 1 e della Regione Lazio di riqualificazione del Parco di Santa Maria della Pietà.