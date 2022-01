A Marino la proposta di tamponi gratuiti per studenti e personale scolastico

“Visto il prossimo rientro a scuola e la contemporanea crescita dei contagi anche sul nostro territorio, insieme al collega Consigliere Comunale Fabrizio De Santis, abbiamo presentato una interrogazione urgente all’amministrazione comunale, affinchè nelle prossime settimane si predisponga un servizio di tamponi antigenici gratuiti per gli studenti e il personale scolastico di Marino, prevedendo magari un coinvolgimento della società Multiservizi, attraverso le farmacie comunali” Lo dichiara in una nota il Consigliere Comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Colonna Simone Del Mastro, che aggiunge: “Con questa iniziativa vorremmo dare un supporto alle famiglie, oggi costrette ad effettuare lunghe attese, anche con bambini piccoli, per sottoporsi volontariamente a tampone, garantendo allo stesso tempo un rientro a scuola più sicuro per tutti”.