Ariccia, Leopardi: “Ripristinati i servizi di illuminazione stradale”

E’ stato necessario firmare un’ordinanza sindacale di diffida nei confronti della società Enel Sole che si occupa dell’illuminazione stradale per mettere fine ai disservizi che interessavano via Appia (località Galloro) e via Acqua Leggera. Da ieri sera la situazione è tornata finalmente alla normalità.Da tempo, infatti, in quelle zone,il servizio di illuminazione era interrotto e ciò ha provocato una situazione di grave disagio alla popolazione in termini di sicurezza oltre ad aver causato numerosi incidenti e cadute più o meno gravi. Diversi erano stati i richiami, ufficiosi e ufficiali, fatti alla ditta per richiedere un intervento, tutti caduti nel vuoto. A quel punto si è resa indispensabile l’azione del Sindaco Staccoli che ha diffidato la società a ripristinare il servizio minacciando l’esecuzione in danno e la rescissione del contratto. La sicurezza e la qualità della vita degli ariccini restano una priorità della nostra amministrazione.È quanto dichiara Giorgio Leopardi Vicesindaco di Ariccia.