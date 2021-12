Covid, Lanuvio annulla le manifestazioni natalizie all’aperto

Il Comune di Lanuvio e la Lanuvio Nuova Proloco comunicano che, in virtù del cosiddetto “Decreto Natale”, il recente decreto legge emanato dal Governo per reagire all’impennata di contagi in vista delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania e arginare i nuovi casi della variante Omicron, tutte le manifestazioni all’aperto previste sono da considerarsi annullate.

Resteranno in programma esclusivamente le attività al chiuso (al teatro comunale e in biblioteca) con le ulteriori precauzioni previste dal Decreto (uso esclusivo di mascherine FFP2).

L’intera giornata dell’Epifania (“Arriva la Befana!”) dunque è purtroppo da considerarsi annullata.

Per qualsiasi ulteriore aggiornamento, in caso del sopraggiungere di nuove e diverse indicazioni governative, si prega di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali della pagina Fb del Comune di Lanuvio.

Così, in una nota, l’Amministrazione Comunale di Lanuvio.