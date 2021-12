Lions e Progetto “Kairos”, sinergia vincente

Kairos, in Grecia, è la divinità che personifica il “momento giusto o opportune”, ossia il tempo esatto in cui l’uomo può intervenire tempestivamente con determinate azioni affinchè un ritardo o una omissione non possano arrecare danni. E questo è il nome scelto dai Lions per un “progetto didattico” affascinante, facilmente attuabile, con modalità diverse, in tutti i gradi di scuola, dall’infanzia alla scuola secondaria superiore.

La finalità di questo percorso è quella di migliorare, per quanto possibile, l’inclusione scolastica e sociale di persone che consideriamo “diverse da noi” per molteplici ragioni.

Ma non è rivolto a studenti e bambini con diversa abilità, è invece un percorso di analisi e di riflessione per tutti i “normodotati”, cioè per coloro che saranno la società di domani; un itinerario da fare con i propri insegnanti, inquadrabile sia nell’area dell’“educazione Civica, disciplina obbligatoria e trasversale in tutti i curricoli scolastici, ma che offre spunti di intervento sia in ambito scientifico che linguistico, con un ricco materiale di lavoro per la lingua inglese , ma anche francese e spagnola.

In che consiste l’adesione di una classe?

Si chiede che il docente o il gruppo di docenti liberamente aderenti all’iniziativa, dopo aver conosciuto i materiali di lavoro (già predisposti e completamente gratuiti) e averne condiviso il senso e la valenza, sappia “cogliere l’attimo” proponendo alla classe un’attività-esperienza che li guidi alla conoscenza di sé stessi e del gruppo in cui sono inseriti: il docente sarà perfettamente in grado di individuare il gruppo di suoi alunni che dimostrano una particolare sensibilità, un coinvolgimento maggiore o semplicemente, in cui ravvisano un disagio, una richiesta di dialogo sui temi della relazione interpersonale e che potranno giovarsi della proposta.

Nessuna figura esterna entra nelle scuole, a meno che non venga esplicitamente richiesta, in quanto il progetto pone il suo successo nella professionalità degli insegnanti e non richiede, pertanto, alcuna “formazione” specifica.

Nessuna ora aggiuntiva è richiesta, in quanto ogni tipo di progetto si inserisce nelle normali ore di didattica per alcune discipline; non imponendo tempi, ma fornendo strumenti e proposte utili agli insegnanti che intendano affrontare i temi importanti dell’amicizia, della diversità, della cooperazione, dell’accettazione, dei diritti umani.

L’unica “formalità” sarà la compilazione di un modulo di adesione attraverso il quale richiedere i materiali di lavoro, numerosi, ricchi di spunti e non vincolanti per il docente.

Si può partire per i più piccoli, con un percorso guidato attraverso la favola “Alla ricerca di Abilian” e “Alla scoperta dell’alveare”, dove l’obiettivo è fare accettare e vivere la diversità all’interno del gruppo di appartenenza (la classe come un alveare se confrontata con il mondo delle api), fino a giungere, per gli studenti della scuola superiore, alla tematica dell’integrazione “al contrario”, partendo da una riflessione su stereotipi e pregiudizi per arrivare agli articoli della Costituzione e a un percorso di analisi sui diritti umani, attraverso attività di gruppo, visione di materiale audio-video e dibattiti.

Il club “Lions Bracciano-Anguillara S.-Monti Sabatini” ha creato un gruppo di riferimento per il “progetto Kairos” e si rende disponibile per dare informazioni più dettagliate ai docenti interessati e a fornire i materiali di lavoro.