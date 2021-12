Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli è presidente

Alessandro Romoli è in nuovo presidente della Provincia. Candidato di Forza Italia nella lista Azzurri per la Tuscia e sostenuto anche dal Pd con a la lista Tuscia Democratica, ha ottenuto il 65 per cento delle preferenze contro lo sfidante del centrodestra, Alessandro Giulivi, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, con le liste rispettivamente di Prima la Tuscia e Tuscia Tricolore, fermo al 35.

E’ l’esito, arrivato intorno alle 13, dello spoglio delle elezioni provinciali cominciato questa mattina con un piccolo inconveniente: un elettore ha messo per errore la scheda del presidente nell’urna del consiglio per cui lo spoglio è cominciato al contrario partendo proprio dal consiglio e finire con il presidente.

In consiglio il Pd elegge 5 consiglieri, 2 ciascuno Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega e uno Beni Comuni.

La nuova composizione vede la presenza del presidente uscente Pietro Nocchi, di Maurizio Palozzi, Giulia De Santis, Lina Delle Monache, Eugenio Stelliferi per la lista Tuscia democratica, di Giulio Marini ed Ermanno Nicolai per Azzurri per la Tuscia.

Per Tuscia Tricolore entrano Gianluca Grancini e Luca Giampieri mentre per Prima la Tuscia sono consiglieri Stefano Zacchini e Stefano Caporossi.

Per i beni comuni, lista che non si è schierata con nessun candidato presidente, che conferma Fabio Valentini.