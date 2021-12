Ladispoli, solidarietà e materiale scolastico

Nel solco della solidarietà, l’Associazione Nuova Acropoli Ladispoli affianca il Comune di Ladispoli nella distribuzione di materiale scolastico alle famiglie in difficoltà economica e con figli in età scolare.

A consegnare il materiale, come fosse una staffetta di generosità, è stato Edoardo Petrone in persona, in qualità di delegato alle politiche giovanili del Comune di Ladispoli, che lo scorso sabato 11 dicembre ha fatto visita all’Associazione recando con sé scatole di quaderni, penne, matite ed altro occorrente, raccolto grazie alla generosità di molti.

L’iniziativa, condotta da anni sul territorio dalle associazioni Humanitas ed Animo, mira a contrastare la povertà educativa, che affligge la fascia più debole della società e che passa anche attraverso la mancanza di materiale scolastico. Poter aiutare quanti, colpiti da difficoltà economiche e sociali di vario genere, non hanno facilmente accesso a questo genere materiale, è un altro concreto sostegno che anche Nuova Acropoli non vuole far mancare in Città.

Anche questo è protezione civile, cioè proteggere le persone dall’analfabetismo difendendo così la cultura, attraverso la sensibilità e la generosità. Ancora una volta, filosofia cultura e volontariato vanno a braccetto, e sono a servizio della cittadinanza in maniera attiva.