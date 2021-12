A Bracciano, l’amministrazione dialoga con i pescatori e gli allevatori del territorio

Sviluppo rurale, conversione ecologica e trasformazione della pesca sono una parte dei temi sollevati ieri dalla nuova amministrazione comunale nella Sala Conferenze dell’Archivio Storico attraverso l’incontro con gli allevatori, agricoltori e i pescatori del territorio.

L’evento organizzato dal consigliere Gessica Giorgi delegata all’Agricoltura, dal presidente di “Bracciano Ora Cambia”, Alessandro Lagonigro, dalla vicepresidente Barbara Giorgi – con la partecipazione di Emanuela Viarengo, assessore alla Cultura e del consigliere Alberto Leoni delegato alle Pari Opportunità – ha voluto dare voce a tutti i cittadini – agricoltori e pescatori del comprensorio – con l’obiettivo di segnalare le loro criticità e proporre nuove prospettive sullo sviluppo del paese.

« Il nostro obiettivo è seguire i cittadini in un percorso dal fronte comune – ha detto il consigliere Giorgi – Insieme a tutti voi, vogliamo costruire le basi di un cambiamento di qualità per il territorio » .

Iniziano in primis i pescatori che hanno esortato a una “riconversione sullo sviluppo della pesca” in quanto sono in molti a rinunciarvi a causa della scarsa presenza delle specie ittiche; una problematica che – se non fosse per la lunga burocrazia – potrebbe risolvere una nuova semina soprattutto a riguardo al pesce persico a oggi, sempre più raro da trovare nelle acque del Lago di Bracciano. Altra criticità, è la pesca turistica attualmente irrealizzabile a causa delle imbarcazioni dai motori limitati, una soluzione – secondo i pescatori – potrebbero essere i nuovi motori elettrici.

Gli allevatori hanno invece proposto, la creazione di un formaggio tipico del territorio, risalendo alle cronache del passato. Un prodotto dal marchio di qualità che venga raccontato nelle sue fasi di elaborazione; allo scopo di far conoscere le radici del nostro territorio e la sua antica storia.

Erica Trucchia