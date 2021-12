Canale Monterano nel futuro della sanità laziale

Il disegno del futuro sistema sanitario nazionale passerà attraverso i fondi del PNRR e una nuova visone della medicina territoriale.

Ieri ad Anguillara, alla presenza dell’Assessore regionale D’Amato, della Direttrice Generale della ASL RM4 Matranga e dei consiglieri regionali Tidei e Minnucci, del Sindaco Pizzigallo, padrone di casa, sono stati presentati i progetti per l’utilizzo di fondi PNRR per circa 22 milioni di euro in ambito ASL RM4.

Tra i progetti selezionati spicca anche quello presentato dal Comune di Canale Monterano teso a portare a Montevirginio due presidi fondamentali e strategici per l’intero territorio.

– LA COT: la Centrale Operativa Territoriale garantisce e coordina la presa in carico, da parte dell’ASL, dei pazienti “fragili”, intercettando i bisogni di cure e/o di assistenza, assicurando la continuità tra Ospedale e Territorio. Le COT saranno vere e proprie cabine di regia dell’attività socio sanitaria svolta da diversi attori, istituzionali e anche del terzo settore. Ogni COT istituirà un modello tarato sulle esigenze del territorio: non un progetto fotocopia, ma sistemi integrati definiti dal confronto dei diversi attori.

– LA CASA DI COMUNITA’: sarà una struttura aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette e i cittadini vi troveranno tre figure fondamentali: un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un infermiere di famiglia che farà anche assistenza a domicilio per le persone. Nelle cosiddette “hub”, oltre a queste tre figure ci saranno anche specialisti ambulatoriali in grado di fare visite specifiche anche con strumentazione (ecografo, spirometria, dispositivi vari).

L’investimento previsto è di circa 750.000 euro, per riqualificare e mettere a norma l’edificio dell’Ex scuola Elementare.

Un progetto importante per portare il nostro Comune, posto alla periferia estrema della ASL RM4, al centro della futura medicina territoriale.

“Mettere a terra” i progetti del PNRR sarà la più grande sfida italiana dai tempi del Piano Marshall e Canale sarà chiamato a fare la sua piccola parte.