Cerveteri, in Piazza Risorgimento mercatini natalizi e animazione per i bambini

Si arricchisce di nuove iniziative ed eventi il Natale Caerite 2021. Da sabato 18 dicembre fino al 24 Dicembre, giorno della Vigilia di Natale, in Piazza Risorgimento a Cerveteri, proprio sotto il Municipio, nel cuore del Centro Storico, apre il Mercatino di Natale.

“Per tutta la settimana che precede il Natale – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – in Piazza Risorgimento a Cerveteri, nel cuore del nostro Centro Storico, ci sarà un ricco e variegato mercatino di Natale, impreziosito da stand di pregevole artigianato, prodotti tipici locali e momenti di animazione e intrattenimento per i bambini. Nelle giornate del 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre infatti, nel pomeriggio spazio a spettacoli per i più piccoli, laboratori creativi e musiche tipiche del periodo. Ben tre ore di animazione e divertimento, pensati per i più piccoli ma che certamente coinvolgeranno in maniera simpatica anche i genitori”.

“I mercatini di Natale saranno occasione di aggregazione, di ritrovo, ma anche un modo per venire nel Centro Storico di Cerveteri e magari allietare il proprio pomeriggio prendendo qualcosa di caldo nei bar o pizzerie limitrofe, oltre che fare qualche acquisto nei negozi della parte alta della nostra città – prosegue l’Assessora Battafarano – a rendere ancor più accogliente l’atmosfera, saranno le luminarie che andremo ad installare in questi giorni e che siamo certi renderanno ancor più affascinante il nostro Centro Storico. Un’occasione in più dunque per rimanere a Cerveteri e per trovare anche qualche piacevole idea regalo in vista del Natale”.

“Ovviamente – conclude la Battafarano – oltre ai mercatini e ai pomeriggi di intrattenimento, proseguono senza sosta gli appuntamenti con la musica sia a Sala Ruspoli che al Granarone, con tanti eventi di qualità tutti ad ingresso rigorosamente gratuito”.

Si ricorda che all’interno dei mercatini e nelle zone dove non sarà possibile mantenere adeguato distanziamento, sarà obbligatorio, anche se all’aperto, indossare la mascherina protettiva.