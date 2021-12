Canale Monterano, a teatro gli “Idilli”

Appuntamento col Trio Delgado fissato domenica 12 dicembre alle 18 al Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano. In scena il violoncello di Daria Rossi Poisa, il pianoforte di Francesco Pastore e la voce di Esper Russo per gli “Idilli”, canzoni da camera che nascono nell’intimità e nella semplicità dell’ anima. Musica e poesia; un istante di contemplazione che non vede ma immagina. Non ci sono idee ma ombre delle idee, non c’è il concetto ma il sentimento immediato e inconsapevole.