Tidei (Iv): “Per la messa in sicurezza della Strada dei Parchi e contro il caro pedaggi sono al fianco dei sindaci di Lazio e Abruzzo”

Questa mattina ho partecipato alla manifestazione promossa da 111 sindaci del Lazio e dell’Abruzzo sotto la sede del Ministero delle Infrastrutture per chiedere lo stop ai rincari previsti dal 1° gennaio 2022 e un piano per la messa in sicurezza della Strada dei Parchi A24/A25. Una iniziativa sacrosanta che ci ha visto uniti e determinati nel chiedere soluzioni concrete e tempestive per una situazione che incide profondamente nella vita quotidiana di decine di migliaia di cittadini e di lavoratori.

Ipotizzare un rincaro dei pedaggi in questa fase di ripresa è una scelta miope che rischia di abbattersi sulle nostre comunità: dal report di Movimprese di poche settimane fa si esplicita chiaramente come il Lazio sia la prima regione d’Italia per crescita delle imprese. Un dato che significa come il Centro Italia può rappresentare un motore di sviluppo per il Paese e di conseguenza migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie.

Per questo ritengo profondamente sbagliato il piano di rincaro pedaggi e, ancora peggio, la mancata approvazione del Piano Economico e Finanziario di Autostrade. Sono ancora troppi i dubbi e le incertezze sugli interventi per la messa in sicurezza della Strada dei Parchi.

Mi auguro che la delegazione dei sindaci presieduta dal primo cittadino di Carsoli Velia Nazzaro che è stata ricevuta al Ministero, possa ottenere nella prossima riunione del 13 dicembre risposte concrete dal Governo.” Così in una nota la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio Marietta Tidei.