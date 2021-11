Rifiuti, differenziata, al via i controlli nel centro storico di Ariccia

Come annunciato ieri dall’amministrazione comunale, questa mattina sono partiti i controlli per valutare il corretto conferimento dei rifiuti differenziati da parte dei cittadini di Ariccia. Agenti della polizia locale, unitamente al personale dell’Ufficio ambiente e agli addetti alla raccolta della ditta appaltatrice del servizio, hanno battuto tutto il centro storico e le zone immediatamente adiacenti per accertare il rispetto delle regole e delle linee guida diffuse nelle scorse settimane.

Purtroppo, sono state già rilevate alcune probabili infrazioni meritevoli di ulteriori accertamenti che potrebbero portare a sanzioni amministrative per i cittadini e le attività commerciali. Il vice sindaco e assessore all’ambiente Giorgio Leopardi, che ha partecipato ai controlli, ha annunciato che nei prossimi giorni si continuerà a vigilare su tutto il territorio comunale per garantire un servizio corretto ed efficace a tutela dell’ambiente, dell’igiene pubblica e del decoro della città.

Per chi non l’avesse ancora fatto si ricorda che sono disponibili per il ritiro i nuovi mastelli per la raccolta differenziata.