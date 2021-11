Cerveteri, il progetto Erasmus dell’istituto Giovanni Cena è un successo

“Integrazione, conoscenza e scambio di conoscenza. Il progetto Erasmus anche quest’anno che vede coinvolto l’Istituto Giovanni Cena di Cerveteri sta proseguendo con successo. Un’esperienza che 15 studenti stranieri provenienti da Bulgaria, Grecia, Spagna, Regno Unito e Lettonia stanno vivendo in Italia, tra Cerveteri e Roma per conoscere il patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio insieme agli Studenti della nostra città. Alle Docenti Domelita Di Maggio e Laura Timpano, ai collaboratori Docenti Federica Parroccini e Francesco Bracci, al Dirigente Scolastico e a tutto il suo staff i miei complimenti per aver realizzato anche in questo anno scolastico questo progetto che l’Istituto con passione e capacità porta avanti oramai dal 2010”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che nella giornata di ieri, insieme all’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano ha incontrato Docenti e Studenti nei locali di Sala Ruspoli per un saluto istituzionale a nome della città.

“Nonostante la situazione pandemica, con estrema accortezza di ogni minimo dettaglio, la Scuola è riuscita a mantenere vivo il progetto anche quest’anno – ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci – un progetto che ha permesso ancora una volta ai nostri studenti di confrontarsi, di conoscersi, di affrontare nuove realtà, nuove culture e tradizioni. A tutti i ragazzi ospiti nella nostra città, il mio augurio di una buona permanenza, sperando che una volta terminata questa esperienza formativa, vogliano tornare a Cerveteri come turisti insieme alle loro famiglie”.

L’Erasmus è un progetto dell’Unione Europea che permette a studenti universitari di intraprendere un periodo di studio in una Università di altri Paesi membri dell’UE, o di Paesi extra-europei partner del programma. Questo periodo di studio all’estero viene sovvenzionato dall’Unione Europea con una borsa di studio.