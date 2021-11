Marino, il “buon lavoro” della Lega alla nuova amministrazione

“Il nuovo sindaco di Marino Stefano Cecchi ha presentato oggi la sua squadra di Governo e siamo estremamente contenti che abbia scelto Giuseppe Toppi come Assessore ai lavori pubblici, edilizia scolastica,sicurezza e decoro urbano. La Lega ha sostenuto la candidatura di Cecchi dal primo momento e siamo certi che Toppi in Giunta darà un contributo importante per portare avanti un progetto politico in grado di rilanciare la Città di Marino. I nostri auguri di buon lavoro vanno anche a Eugenio Pisani eletto Presidente del Consiglio Comunale e ai consiglieri Anna Martella, Paolo Esposto e Francesca Puliti. La Lega in provincia di Roma continua a crescere e a occupare ruoli importanti nelle amministrazioni con persone capaci di costruire un percorso politico e amministrativo di grande livello”. Lo dichiarano in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia Roma Sud e Maurizio Forgetta coordinatore della Lega a Marino.