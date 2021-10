Oriolo Romano, Emanuele Rallo: «È stata una vittoria di popolo»

È stata una vittoria davvero straripante, un successo “bulgaro” che ha permesso alla lista “Insieme per Oriolo” di riconfermarsi al governo del paese per la settima volta consecutiva e a Emanuele Rallo di conservare la carica di primo cittadino. Numeri da capogiro hanno caratterizzato la tornata elettorale, con la squadra di Rallo che ha ottenuto 1701 voti – pari all’82% – contro gli appena 370 consensi (18%) della formazione “Oriolo avanti” di Gabriele Caropreso.

Francesca Giustini (316 preferenze), Vittorio Imperatori (299), Laura Bruzzechesse (153), Matteo Russo (149), Giovanni Battista Petrocchi (134), Gianluca Catarci (115), Giovanni Belli (112) ed Erica Paris (59) hanno ottenuto il pass da parte dell’elettorato oriolese, mentre non sono riusciti ad entrare in Consiglio comunale Massimiliano Paris (33), Brunella Bassetti (27), Andrea Di Cosmo (14) e Cristina Caporali (7). Sullo scranno dell’opposizione per il prossimo quinquennio, oltre allo stesso Caropreso, siederanno Tommasino Torzi, Federica Raimondi e Claudia Vicentini.

«È stata una vittoria di popolo, una vittoria profonda – rimarca un entusiasta Emanuele Rallo – che nasce dal fortissimo rapporto venutosi a creare con la comunità oriolese, dalla reazione al tremendo periodo causato dalla pandemia, dall’operatività messa in campo in ogni giorno del nostro mandato e credo anche da una visione di futuro di paese che, mi pare, sia stata apprezzata e condivisa. Il lavoro da fare è ancora tantissimo, però c’è una prospettiva evidente di futuro che scaturisce dalla qualità complessiva di tutto il gruppo, compresi i non eletti, e anche dallo stile che abbiamo sempre tenuto, da un modus operandi propositivo e mai fine a sé stesso che, in ogni situazione, ha sempre consentito di dialogare con il cittadino, spiegare, ragionare e trovare nuove e più efficaci soluzioni.

Ed è stata anche la vittoria di una storia, di una tradizione iniziata nel lontano 1993, che ci spinge ad omaggiare il compianto Saverio Russo (sindaco di Oriolo dal 1993 al 2001, ndr), uno dei principali artefici di tale progetto, e a dedicargli con tutto il cuore questa larga affermazione».

«Nel riconoscere la pesante sconfitta, ringraziare coloro che ci hanno votato – dichiarano da “Oriolo avanti” – e rilevare comunque una insolita bassa affluenza alle urne, ci impegneremo per fare una opposizione leale e decisa, costruttiva sui contenuti e ricca di quelle idee che avevamo inserito nel nostro programma presentato in campagna elettorale».

Dario Calvaresi