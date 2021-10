Al Maker Faire Rome consegnati i premi del contest Rotary Take a Leap

In occasione della giornata conclusiva del Maker Faire Rome – European Edition il Presidente del Rotary Club Roma Nord per l’anno 2021-2022, avv. Danilo Del Gaizo, ha consegnato il premio e le menzioni del contest Rotary Make a Leap, finalizzato al sostegno di progetti di start up innovative coerenti con le aree di intervento del Rotary International.

Il premio principale, consistente in un contributo di 3.000 euro, è stato conferito al progetto Uan Go Innovation Esoskeleton di U&O Technologies, che ha messo a punto un esoscheletro di supporto ai pazienti disabili nelle terapie riabilitative per il recupero dell’uso degli arti.

Le menzioni del Rotary sono andate ai progetti: Blink, che consente a pazienti disabili di operare su un computer con il solo movimento degli occhi; Easydrone, drone per l’analisi di gas nocivi nell’atmosfera; Giusta, progetto volto a sviluppare forme etiche e socialmente sostenibili per lo svolgimento delle attività di delivery di prodotti.

Il Rotary Club Roma Nord intende proseguire l’organizzazione del contest, d’intesa con gli organizzatori della Maker Faire e con il coinvolgimento degli altri Club distrettuali anche nei prossimi anni, ritenendo che lo sviluppo di progetti innovativi sia essenziale per l’efficacia dell’azione rotariana, dedicata al servizio disinteressato per risolvere i problemi più pressanti della comunità umana e apportare cambiamenti positivi nel suo ambito.