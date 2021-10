“Sport scuola di valori” a Vallerano, c’è la diretta tv

Ci saranno anche le telecamere di TeleLazioNord (digitale terrestre, canale 94) a riprendere la diretta di “Sport scuola di valori”, evento in programma venerdì 8 ottobre alle 17 a Vallerano, organizzato dall’ASAD Vallerano in collaborazione con il Comune. Gli operatori di ripresa dell’unica tv di Viterbo (e che ricopre comunque tutto il Lazio) saranno all’agriristoro “La Polveriera” per un appuntamento cui parteciperanno esponenti del mondo sportivo, pronti a raccontare punti di vista e testimonianze che contribuiscano a rafforzare valori basilari dello sport come il contatto con la natura, il rispetto e il saper misurarsi con sé stessi e con gli altri, il sudore, il senso di libertà, il rifiuto di ogni forza di sopraffazione.

Ad aprire i lavori Adelio Gregori, sindaco di Vallerano, la consigliera delegata allo sport Ilenia Ercoli e il presidente dell’ASAD Massimo Ercoli; a seguire gli interventi di Sandro Donati, Manuela Olivieri, Alma Spahic, Loredana Ricci e Rolando Di Marco, ognuno dei quali rappresenta un punto di riferimento per lo sport. Modera l’incontro Massimiliano Morelli. L’evento si svolge nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19.