Elezioni, Roma, Michetti e Gualtieri al convegno di Federcofit

Enrico Michetti e Roberto Gualtieri interverranno domani mattina a Roma al congresso nazionale della Federazione Comparto Funerario Italiano (Federcofit). Per i due candidati sindaco si tratta di uno dei primissimi appuntamenti in vista del prossimo ballottaggio, che consentirà ad entrambi di confrontarsi con un settore che conta oggi a livello nazionale oltre 6mila imprese, circa 25mila occupati diretti e altrettanti nell’indotto e un fatturato in crescita che supera i 2 miliardi di euro. “Restano però i problemi, soprattutto in grandi città come Roma”, spiega Cristian Vergani, presidente di Federcofit. “Nella Capitale, infatti, le pratiche per i servizi funerari e cimiteriali sono ancora cartacee e la burocrazia è molto lenta, con le autorizzazioni per le cremazioni che richiedono quasi una settimana mentre in altre città si ottengono in 24-48 ore. I cimiteri romani sono poi sotto gli occhi di tutti: fatiscenti, sporchi e abbandonati. Intendiamo dunque proporre un tavolo di confronto permanente per affrontare insieme al prossimo sindaco e alla sua giunta la sfida di migliorare questo delicato servizio alla collettività”.

Le proposte di Federcofit alle amministrazioni locali riguardano innanzitutto l’impegno a rendere maggiormente efficienti e rapidi tutti i procedimenti burocratici dei servizi funerari, ricorrendo quanto prima alla loro digitalizzazione, anche per rispondere alle legittime aspettative dei familiari dolenti. Dovranno poi essere applicati tutti i criteri previsti dalle leggi in vigore e colmate, laddove necessario, le eventuali lacune normative. Un tema a parte meritano le cremazioni, per le quali sta crescendo notevolmente la richiesta in tutta Italia: le attuali strutture sono vecchie e numericamente insufficienti ed è necessario che le amministrazioni cittadine si coordinino con le autorità regionali per anticipare le future esigenze. Un’altra questione importante è relativa alla formazione del personale, dove è necessario sollecitare regolamenti che garantiscano criteri uniformi di professionalità, con un occhio di riguardo alle nuove professioni e prospettive occupazionali che le evoluzioni del settore promettono, come quelle sul fronte del customer service e delle cerimonie private.

Il Congresso nazionale di Federcofit a Roma, che si svolgerà domani presso il Centro Congressi Roma Eventi – Piazza di Spagna (dalle ore 10), sarà articolato in due sessioni. In mattinata si svolgerà il confronto con le istituzioni sul futuro dei servizi funebri e cimiteriali: vi interverranno tra gli altri, oltre a Michetti e Gualtieri, i parlamentari Sara Foscolo, Giuseppe Bellachioma, Elena Carnevali e Vito De Filippo, il presidente della commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri, il vice presidente della Commissione Sanità sempre della Regione Lazio, Paolo Ciani, e il responsabile dei servizi cimiteriali di Ama Roma, Fabrizio Ippolito. Nel pomeriggio, è prevista la relazione del presidente uscente con relativa discussione pubblica, l’approvazione del nuovo statuto e le elezioni delle nuove cariche e degli organi federativi per il prossimo triennio fino al 2024.