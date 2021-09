Divinarte: boom di visitatori per la manifestazione di arte ed enologia al Forte dei Borgia di Nepi

Grande successo per l’ avvio di Divinarte alla Rocca dei Borgia di Nepi.

Tanti i presenti, molti anche da Roma e dintorni, che hanno partecipato alla manifestazione di cultura ed enologia che ha riscosso unanimi consensi tra appassionati e visitatori.

La rassegna, saltata lo scorso anno causa covid, è arrivata alla quinta edizione con un successo via via crescente nel corso del tempo, grazie alla formula vincente che viene riproposta immutata: due giorni densi di appuntamenti, video proiezioni, performance musicali e artistiche, all’insegna dell’arte, della cultura e del buon vino.

Il “gusto’ della cultura si affianca così al programma enologico, con imperdibili degustazioni di eccellenze vitivinicole a livello nazionale.

La suggestiva cornice ha ospitato un’esposizione collettiva di alto pregio con sculture, dipinti ed installazioni mentre i numerosi artisti hanno dato vita a performance estemporanee.

Ad aprire l’evento, il giornalista Giovanni Masotti, che, insieme alla presidente dell’associazione AmorArte e curatrice dell’evento Simona Benedetti ha illustrato i dettagli della manifestazione e consegnato alcuni riconoscimenti a personalità che si sono particolarmente distinte in ambito culturale.

Ospiti dell’appuntamento lo storico dell’arte e direttore del Museo civico e diocesano della città di Acquapendente Andrea Alessi, il direttore del museo civico di Nepi Stefano Francocci, lo storico dell’arte Giorgio Felini, la curatrice Laura Catini, l’artista Adriano Fida, il delegato AIS di Viterbo Franco Cherubini ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

A seguire una maratona di due giorni tra performance musicali e pittoriche, videoproiezioni, installazioni sonore ed esposizioni artistiche.

L’evento, a cura dell’associazione AmorArte, con la direzione artistica della presidente Simona Benedetti e Maurizio Giovannetti per la sezione enologica, è stato realizzato in collaborazione con l’ Associazione Italiana Sommelier AIS di Viterbo ed il patrocinio del Comune di Nepi “ed un gruppo di volontari che hanno contribuito in maniera considerevole all’ottima riuscita dell’evento”, ha sottolineato Simona Benedetti.

DiVinArte ha sostenuto il progetto culturale “Il Tesoro della Cattedrale” a cura dell’associazione culturale Opera3 per la conservazione e la valorizzazione delle preziose opere custodite all’interno della Cattedrale di Nepi.