Civita Castellana, il Comune riaffianca il festival

Il Comune di Civita Castellana, dopo tre anni di mancata collaborazione, è tornato a sostenere il Civita Festival, giunto ormai alla sua 33° edizione.

“Sono molto fiero di poter ricostituire questo sodalizio con l’edizione 2021 – dichiara il sindaco Luca Giampieri – reputando il Civita Festival uno degli appuntamenti culturali d’eccellenza del nostro territorio, oltre che un valido volano di divulgazione di cultura e bellezza, da sostenere certamente anche per rendere proficua la valorizzazione dell’arte e del turismo. In un’epoca in cui la nostra vita è condizionata dall’analisi dei contagi e dalle restrizioni, investire sulla cultura per regalare momenti di intrattenimento di qualità ai cittadini è certamente una pratica di buona amministrazione”.

L’impegno dell’amministrazione Giampieri per il 2021 è stato triplice: patrocinio oneroso, sostegno e convenzione di utilizzo della location del Forte Sangallo. Quest’ultimo è spazio quattrocentesco di sicuro prestigio per un’iniziativa di alto valore che vedrà coinvolte diverse star dello spettacolo, note sia a livello nazionale che oltre confine, come ad esempio Alessandro Haber, Tosca Donati o Elena Bonelli.

La kermesse offrirà un ricco ventaglio di proposte diffuse, con un’ampia varietà di generi musicali – dal jazz alla classica – e arte contemporanea, che verranno offerte tra i due cortili interni del Forte Sangallo, in via del Forte 1, il chiostro di San Francesco, in piazza Matteotti 1, la cattedrale di S. Maria Maggiore in piazza Duomo, e la chiesa San Gregorio, in via San Gregorio 1.

Il festival inizierà il 25 agosto e terminerà il 5 settembre, con dodici appuntamenti e una programmazione artistica ben articolata che avrà come protagonisti artisti e musicisti d’eccellenza ma anche vincitori della Biennale di Venezia, del Roma Fringe Festival, oltre ad offrire alcune performances.