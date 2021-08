Uno sportello virtuale del lavoro a Vallerano

Seguendo l’ottimo esempio di Ronciglione, nato da un’idea di Fabio Troncarelli, da anni impegnato nel sociale, vorremmo importare anche da noi questo tipo di progetto che si basa tutto sul volontariato.

Già da anni il nostro gruppo è impegnato nel sociale, con raccolte di beni di prima necessità quali cibo e farmaci oltre a materiale per disabili.

Pertanto vorremmo iniziare a dare il nostro apporto anche in questo settore. Il tutto è molto semplice: basta seguire la pagina Facebook “Lavoro Vallerano”, dove, sia in maniera anonima che non, verranno inseriti, contattandoci, annunci di chi cerca lavoro e delle aziende che cercano dipendenti. Sarà poi nostra cura mettere in contatto le parti interessate.

In sostanza vorremmo creare un punto di incontro tra domanda e offerta della zona e fare da intermediari tra le varie richieste. Purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19, da un anno e mezzo a questa parte, questo tipo di servizi si sono resi sempre più necessari e noi cercheremo come sempre di fare il possibile. Qualora ci siano i presupposti, il prossimo passo potrebbe essere quello di rendere il servizio istituzionale, creando un vero e proprio sportello comunale del lavoro.