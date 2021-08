Bassano Romano, Marta e Canino, battenti aperti per “Incontr’Arti… al centro”

Da sabato 21 agosto prende il via la seconda edizione di “Incontr’Arti… al centro”, manifestazione promossa dall’associazione culturale “Artenova” in collaborazione con i Comuni di Bassano Romano, Marta e Canino.

Una serie di spettacoli dal vivo e di laboratori artistici da offrire alla cittadinanza locale, ma anche a i turisti che ogni anno “affollano” i centri storici delle magnifiche comunità della Tuscia. L’obiettivo è quello di animare i territori poco serviti dalle attività culturali e far ritrovare una nuova socialità attraverso le performance artistiche; valorizzare gli spazi inconsueti, in particolar modo dei centri storici, eleggendo a palcoscenico anche il patrimonio culturale e paesaggistico.

Fra gli artisti che si esibiranno la Street Band romana Cecafumo che aprirà ufficialmente la kermesse sabato 21 agosto alle 21 a Bassano Romano (Piazza Umberto I); e poi l’attore e cantante Sandro Scapicchio, il gruppo di musica popolare “I Tamburi di Montoro”, lo show-man Gianfranco Phino, l’artista circense Daniele Antolini e altri che andranno a comporre il ricco e ampio programma che proseguirà fino a novembre e darà spazio anche alla formazione attraverso laboratori didattici sull’arte del riciclo. La direzione artistica è affidata a Gino Auriuso, attore, regista e direttore dell’associazione culturale “Artenova”.