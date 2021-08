Angelo Borgna candidato sindaco a Caprarola

Ufficializzata la candidatura di Angelo Borgna a sindaco di Caprarola con la lista NOI – Nuovi Orizzonti Insieme per le prossime elezioni amministrative. Borgna, 72 anni, pensionato, nella vita ha lavorato come dipendente pubblico ed è sempre stato molto impegnato in varie attività in campo sociale. Il candidato sindaco punta a succedere a Eugenio Stelliferi, per dare continuità al progetto di crescita e sviluppo del Comune di Caprarola.

Dice Angelo Borgna: “Non mi candido contro un avversario, ma per l’amore che ho e ho sempre avuto per il mio paese, perché lo vivo con passione, con tutto me stesso. Mi candido perché lo sento come un impegno appassionante, perché mi piace parlare con la gente e ascoltarla. Il contatto con le persone e aiutare chi ha bisogno mi ripagano di tutto: fare politica vuol dire occuparsi dei concittadini. Mi candido per qualcosa in cui credo e lo faccio al fianco di un gruppo di collaboratori che conosco e stimo, capaci, leali e uniti, con tanta voglia di fare e che sono la dimostrazione che la politica può essere una cosa utile se svolta con spirito di servizio”.

“Voglio che il magnifico lavoro svolto in questi ultimi dieci anni dalle giunte guidate da Eugenio Stelliferi non vada perduto – continua Borgna – ma venga portato avanti con competenza: abbiamo la capacità di procedere con dinamismo, rimanendo però fedeli alla nostra identità. Con la mia candidatura intendo proseguire l’opera di crescita e di rinascita del mio paese. Lo faccio con il cuore, consapevole dell’impegno che comporta e delle responsabilità che mi assumo. Ed è con questo spirito – conclude – che mi candido per una Caprarola civile, accogliente, pulita, agricola, laboriosa, ricca di valori, d’arte e di cultura”.