Rifiuti, Anzio, Bruognolo (Lega): “Ingiustificato attacco al sindaco De Angelis”

Solidarietà e vicinanza al Sindaco di Anzio Candido De Angelis per il duro attacco ricevuto dal Partito Democratico sul tema dell’emergenza dei rifiuti. I Dem, attraverso un comunicato stampa, accusano il Sindaco di aver chiesto di poter conferire i rifiuti cittadini nelle regioni Abruzzo e Campania. E’ palese che il Primo Cittadino, in piena emergenza, si sia attivato per cercare di risolvere un tema, quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani, che d’estate, complice le alte temperature e la presenza dei turisti, è diventato sempre più problematico.Invece che attaccare De Angelis, Il Partito Democratico di Anzio dovrebbe invece rivolgere una lettera aperta al Presidente Zingaretti e chiedergli per quale motivo, pur sapendolo da più di un mese, ha pensato bene di avvisare il Comune di Anzio della chiusura della Discarica di Aprilia solo un paio di giorni prima. Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario politico Lega Roma Sud.