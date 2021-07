Matteo Belli nell’Inferno dantesco ad Acquapendente

Dopo il grande successo, con tanto di sold out, di “Anna Karenina”, nuova produzione del Teatro Boni di Acquapendente in cui l’attore Emilio Celata si è cimentato nel rievocare la Russia di fine Ottocento in un’appassionante rilettura del capolavoro di Lev Tolstoj, la stagione estiva “Anfiteatro Cordeschi… a cielo aperto” si avvia verso l’ultimo appuntamento sotto le stelle, nel gioiello della cittadina dell’alta Tuscia ispirato ai teatri elisabettiani.

Sabato 31 luglio 2021, alle ore 21.00, in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, è in programma lo spettacolo “Inferno di Dante. Visita guidata”, scritto e interpretato da Matteo Belli e basato su testi poetici di Dante Alighieri, una produzione dell’associazione Ca’ Rossa – Centro Teatrale per l’Oralità. L’attore compie un percorso che attraversa alcuni luoghi della prima cantica della Commedia dantesca, con l’obiettivo di orientare lo spettatore all’interno delle molteplici questioni poste dall’opera, ma contemporaneamente con il piacere e l’emozione di tentare di portare ai sensi dell’orecchio e dell’occhio moderno i versi classici tra i più alti dell’intera storia letteraria italiana.

“Anfiteatro Cordeschi… a cielo aperto” è una rassegna promossa dall’Associazione Teatro Boni di Acquapendente, con direzione artistica di Sandro Nardi, in collaborazione con il Comune di Acquapendente e la Regione Lazio. L’Anfiteatro Cordeschi si trova ad Acquapendente in Via Onanese 3. Per informazioni, prenotazioni e biglietti: 334.1615504 – 0763.733174 – www.teatroboni.it.

Intanto è aperta la prevendita del concerto dei Modena City Ramblers, il cui tour 2021 farà tappa venerdì 13 agosto allo stadio comunale Dario Dante Vitali di Acquapendente. Per informazioni rivolgersi ai contatti sopra indicati. Inoltre, i biglietti sono acquistabili sulla piattaforma online Ciaotickets.