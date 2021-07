Marino, al via la campagna elettorale del candidato sindaco Stefano Cecchi

Si è da poco concluso a Marino l’incontro con il Segretario della Lega Matteo Salvini, in occasione della raccolta firma per il referendum sulla giustizia giusta. “Sono molto soddisfatto della numerosa partecipazione dei cittadini di Marino, questo mi dà la misura di quanto come Lega Provinciale si stia lavorando bene sui territori” – dichiara Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia Roma Sud.Da oggi parte anche ufficialmente la campagna elettorale di Stefano Cecchi, candidato civico che la Lega ha deciso di sostenere convintamente, sotto la spinta del coordinatore locale Maurizio Forgetta e del direttivo di Marino. Siamo certi che la direzione intrapresa porterà a ottimi risultati dal punto di vista elettorale ed amministrativo. Ringrazio – conclude Bruognolo – il Segretario Matteo Salvini che anche oggi, come al solito, non si è sottratto all’appuntamento con il territorio”.