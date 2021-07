Elezioni, Frascati, la Lega ribadisce il sostegno a Mario Gori sindaco

“Ribadiamo, come già fatto ai tavoli politici e agli incontri con elettori e simpatizzanti, il nostro pieno sostegno alla candidatura di Mario Gori a Sindaco di Frascati. Gori, 54 anni, imprenditore, già amministratore comunale, è la persona giusta per dare forza ad un progetto politico che vuole mettere al centro dell’azione politica e amministrativa i cittadini e gli imprenditori di Frascati. Siamo certi che con lui, con la squadra dei candidati che metteremo in campo e con chiunque voglia essere della partita, riusciremo a realizzare un programma serio e autorevole, in grado di portarci al governo della città e dare le giuste risposte agli elettori e al tessuto produttivo locale”. Così in una nota Anna Maria Bracci, coordinatore locale e il direttivo della Lega di Frascati.