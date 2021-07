Canterano, riapre l’Empolitana

Venerdì prossimo 23 luglio alle ore 11 presso il Comune di Canterano (Rm) si svolgerà una contenuta cerimonia di apertura della Sp Empolitana, che era stata interessata da una frana che ha impedito per alcuni mesi l’accesso al Comune. Grazie alla firma di un protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Roma e il 6° Rgt del Genio Pionieri è stato realizzato, un by-pass viario che consentirà la normale viabilità in entrata ed uscita dal paese. Di fatto è stata ripristinata la viabilità con un sistema sicuro e collaudato in tempi estremamente rapidi. Saranno presenti i vertici militari il Consigliere Delegato alla viabilità di Cm Carlo Caldironi e il Sindaco di Canterano.