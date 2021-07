Ronciglione, ha preso il via “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”,

Dal 2 luglio al 28 agosto prende il via la prima edizione di “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, la rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Ronciglione in collaborazione con l’Ass. Cult. Artenova di Roma e sotto la direzione artistica di Gino Auriuso.

Il cartellone è ricco di spettacoli e personaggi noti del mondo dello spettacolo: si è cominciato con Corrado Tedeschi, sabato spazio all’amarcord su Eduardo De filippo, poi a seguire altri personaggi come Gaia De Laurentis e Giuseppe Zeno. I generi e i contenuti variano per poter soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo e per poter regalare a tutti forti emozioni. Undici spettacoli dal vivo da non perdere!

“L’amministrazione ha voluto puntare sullo spettacolo dal vivo come elemento di socializzazione e nuova rinascita per questa estate ronciglionese 2021 – ha commentato il sindaco Mario Mengoni. Abbiamo trascorso mesi molto duri, fatti di sacrifici e restrizioni. Di certo, poter godere di spettacoli di qualità, trovando refrigerio nel verde del nostro parco pubblico, sarà una vera boccata di ossigeno per tutti durante le prossime serate estive”.

“Ringrazio l’Ass. Artenova di Roma e il direttore artistico Gino Auriuso per la collaborazione a questa prima edizione della rassegna, che ci auguriamo potrà diventare un appuntamento estivo ricorrente per i ronciglionesi – ha dichiarato l’assessore Manuela Giorgetti. Un ringraziamento particolare anche a Simonetta Corsi dell’Istituzione Teatro, per il prezioso ed impegnativo lavoro di coordinamento delle pratiche per la sicurezza, non facili da espletare in questo particolare momento. Finalmente torniamo ad offrire ai cittadini la possibilità di godere di spettacoli dal vivo, ad un costo contenuto, proponendo un cartellone di qualità. Quella dello spettacolo è una delle categorie che più hanno sofferto della pandemia e siamo felici di sostenerla in questa nuova fase di rinascita”.