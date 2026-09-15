Palestra de I Terzi: a breve la pubblicazione dell’avviso per l’affidamento gratuito

Comunicato stampa

Dopo l’acquisizione a patrimonio comunale avvenuta nel 2024, l’Amministrazione delibera la pubblicazione di un bando per la gestione annuale

La Giunta comunale di Cerveteri ha approvato la delibera con la quale dà mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione annuale del Centro Sportivo Polifunzionale de I Terzi, struttura acquisita dal 2024 dopo un lungo iter amministrativo a patrimonio comunale.

“La palestra della Frazione de I Terzi ha un iter burocratico e amministrativo molto lungo alle spalle – ha dichiarato Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore al Patrimonio del Comune di Cerveteri – in molti, soprattutto gli abitanti del borgo, ricorderanno come la struttura non fosse di proprietà comunale ma di Arsial. Con loro, con le famiglie e con gli sportivi, ci eravamo presi un impegno preciso, ovvero quello di acquisirla a patrimonio comunale per poi metterla a disposizione della città. Nel 2024, dopo un percorso che ho seguito personalmente insieme agli uffici, abbiamo raggiunto l’obiettivo con la stipula ufficiale del contratto di cessione a titolo gratuito. Oggi, con l’approvazione di questa delibera, possiamo dunque procedere alla pubblicazione del bando che porterà poi all’assegnazione della stessa”

“Uno spazio della nostra città che torna a disposizione della città e delle realtà associative del territorio – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri e proponente insieme al Sindaco della delibera – attualmente si tratta di una struttura inutilizzata, sulla quale si sta vagliando anche un’opportunità di project financing, ma che intanto volevamo sin da ora far tornare ad essere luogo di aggregazione e soprattutto di sport, per questo abbiamo proceduto all’avviso pubblico. Sempre in attesa, chiaramente, di poter godere del Palazzetto dello Sport, del PalaEtruria, che realizzeremo grazie al finanziamento ottenuto dalla nostra Amministrazione per oltre 3milioni di euro. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando sul sito istituzionale dell’Ente: gli uffici saranno chiaramente a disposizione per ogni informazione e approfondimento in merito. Invito le associazioni a consultare l’albo pretorio dell’Ente e a partecipare: uno spazio che potranno riqualificare, vivere e mettere a disposizione dei giovani e degli sportivi di Cerveteri”

Commenta la delibera anche Romina Vignaroli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri: “Riportare in attività questa struttura è un segnale importante. Come Assessora alla Pubblica Istruzione non posso che accogliere positivamente questo sviluppo: la palestra si trova nell’area limitrofa il plesso de I Terzi, riportarla in funzione sarà anche occasione per consegnare ai bambini e le bambine della scuola uno spazio dove poter fare attività sportiva da alternare alle lezioni in aula a pochissimi passi dalle proprie classi, senza dover percorrere con uno scuolabus chilometri di strada per fare attività fisica. Si trattava di un impegno che avevamo preso con le famiglie e con le docenti della scuola del Borgo e che sono felice di aver portato a compimento insieme all’amministrazione comunale tutta. L’utilizzo per le classi è programmato a partire dalla metà di ottobre”.