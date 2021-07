A Ladispoli si legge… al mare

La Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino Impastato presenta per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa “Nati per leggere… al mare”, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori.

Anche quest’anno gli appuntamenti saranno curati da Loredana Simonetti e si terranno presso lo Stabilimento Columbia Beach, in Via Regina Elena 27, che con gentilezza ed entusiasmo ospiterà l’iniziativa tutti i giovedì, dall’8 luglio al 26 agosto alle ore 10.00.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste: come lo scorso anno saranno realizzati all’aperto e all’ombra del porticato dello stabilimento, con un numero massimo stabilito di partecipanti per volta della fascia di età 0-6 anni. La partecipazione è gratuita e libera, ma è gradita la prenotazione all’indirizzo email della Biblioteca biblioteca@comunediladispoli.it .

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, il cui scopo è incentivare la lettura e l’ascolto nei primi anni di vita dei bambini, in particolare nella fascia da 0 a 6 anni. La Biblioteca vi aderisce da sempre offrendo una ricca bibliografia con una sezione dedicata e realizzando durante l’anno laboratori e letture per i più piccoli.

Per il primo incontro, Loredana Simonetti parlerà di…LUPI!

Dopo i due anni di età uno dei “mostri” che i bambini temono di più è il lupo, anche perché è il terribile protagonista della favola di Cappuccetto Rosso. Ma è proprio così cattivo questo lupo?! Aiutiamo i bambini a sconfiggere la paura del lupo e ad avere la meglio su di lui…magari prendendolo anche in giro!