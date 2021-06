Ronciglione, la rassegna estiva comincia con Camilla e Corrado Tedeschi

Prende il via il 2 luglio con Corrado e Camilla Tedeschi la prima edizione de “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, rassegna culturale promossa dal Comune di Ronciglione in collaborazione con l’associazione culturale Artenova. «Nonostante l’epidemia abbia profondamente colpito il mondo della cultura, sospendendo improvvisamente varie attività culturali che da sempre venivano promosse dal Comune di Ronciglione – racconta Manuela Giorgetti, assessore con delega al teatro, al commercio e politiche giovanili – il sindaco Mario Mengoni ha promosso l’iniziativa, una rassegna di spettacoli dal vivo da offrire alla cittadinanza locale, ma anche a tutti i turisti che ogni anno “affollano” piacevolmente la strade del nostro borgo medievale che gode di un’invidiabile posizione geografica e climatica e che negli ultimi anni ha sviluppato le attività inerenti al turismo valorizzando in particolare il patrimonio ambientale del Lago di Vico e le proprie tradizioni gastronomiche e culturali». Per la cronaca Corrado e Camilla Tedeschi portano in scena uno spettacoli di Gianni Clementi, “Partenza in salita”, e i due saliranno per la prima volta insieme sul palcoscenico. Appuntamento alle 18 al parco comunale di Ronciglione, a seguire maxischermo per “vivere” insieme la sfida dell’Europeo di calcio fra l’Italia e il Belgio.