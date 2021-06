Acqua, appuntamento in Provincia con Talete SpA

Conferenza stampa di Talete Spa, l’appuntamento è fissato per le 11 e 30 di venerdì 18 al palazzo della Provincia, nella sala conferenze. Saranno presenti il Presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi e l’Amministratore unico di Talete S.p.A. Salvatore Genova, il Direttore del Reparto di qualità dell’Acqua e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità Luca Lucentini, il Dirigente della STO EGATO 1 Lazio Nord Viterbo Giancarlo Daniele, oltre ai sindaci della Consulta d’ambito-Comitato di Indirizzo e Controllo analogo (Comune di Civita Castellana Luca Giampieri, Comune di Tarquinia Alessandro Giulivi, Comune di Vetralla Francesco Coppari, Comune di Viterbo Giovanni Maria Arena, Comune di Castel Sant’Elia Vincenzo Girolami, Comune di Farnese Giuseppe Ciucci, Comune di Tessennano Ermanno Nicolai, Comune di Vallerano Adelio Gregori). All’ordine del giorno argomenti legati alla qualità dell’acqua distribuita, la revisione tariffaria 2020-2023, finanziamenti e investimenti sul territorio e ultimo, ma non per ordine d’importanza, le manifestazioni di interesse sulla partecipazione-Talete. La conferenza stampa nasce dall’esigenza di offrire trasparenza e per dare le giuste informazioni ai cittadini.