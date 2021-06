Prosegue il calo della curva epidemica. Oggi 2.557 casi e 73 morti, positività giù a 1,1%

Diminuiscono anche gli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri. La regione con più casi è la Lombardia

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.557, contro i 1.968 ma soprattutto i 3.738 di venerdì scorso. Con 220.939 tamponi, 123mila più di ieri, tanto che il tasso di positività crolla dal 2% all’1,1%.

I decessi sono 73 (ieri 59), per un totale di 126.415 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 56 in meno (ieri -41) con 22 ingressi giornalieri, e calano a 836 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 229 in meno (ieri -141), 5.488 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+417), seguita da Sicilia (+337), Campania (+300), Lazio (+197), Puglia (+196), Piemonte (+191) e Calabria (+186). I contagi totali salgono così a 4.227.719. I guariti sono 7.853 (ieri 6.392), per un totale di 3.901.112.

Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 5.370 in meno (ieri -4.488): i malati ancora attivi sono ora 200.192. Di questi, sono in isolamento domiciliare 193.868 pazienti.

