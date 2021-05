Viterbo, assessore Mancini: “Prenotazioni Ufirst anche all’anagrafe piazza Fontana grande”

Anche l’ufficio anagrafe di piazza Fontana Grande abilitato per la prenotazione di carte di identità tramite l’applicazione Ufirst. Lo comunica l’assessore ai servizi demografici Alessia Mancini, che spiega: “Come anticipato nei giorni scorsi, dopo l’ufficio anagrafe di via Garbini e di Grotte Santo Stefano, è stato abilitato anche quello di piazza Fontana Grande. La procedura da seguire è identica. Abbiamo una grandissima richiesta per le carte di identità. E questo è dovuto anche all’avvicinarsi dell’estate. La gente vuole giustamente spostarsi e vuole avere i documenti in regola. Il servizio sta funzionando – sottolinea l’assessore Mancini -. Vorrei solo fare un piccolo appello o comunque chiedere un po’ di pazienza a quei cittadini che si collegano per la prenotazione e trovano l’alert del sistema che indica che al momento è tutto completo. Il sistema non è fermo o non funzionante, è solo momentaneamente in overbooking e sta smaltendo le richieste di prenotazioni accumulate. Riprovando dopo qualche ora, l’ideale sarebbe la mattina presto, si troverà il sistema regolarmente operativo. In linea di massima – conclude l’assessore Mancini – il servizio e la procedura funzionano. Stiamo lavorando per armonizzare e adeguare ulteriormente l’elevato numero di richieste alla disponibilità del personale impiegato in tali uffici”. Si ricorda che a piazza Fontana Grande è possibile prenotare le sole carte di identità, a via Garbini e a Grotte Santo Stefano anche i certificati anagrafici.