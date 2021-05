La fabbrica del cortometraggio a San Martino al Cimino

Dal 14 al 16 maggio 2021, CORTOLIVE La Fabbrica del Cortometraggio animerà il

Palazzo di Doria Pamphilj di San Martino al Cimino (VT) ospitando in residenza creativa e formativa. 15 giovani registi che parteciperanno alle selezioni di 2 premi in concorso per 4000 euro in palio. La residenza artistica prevede 10 ore di lezioni di Cinema da parte dei migliori professionisti docenti, 3 ore di proiezione di cortometraggi, 6 pitch per short film e l’evento speciale, la cerimonia di premiazione con il concerto di Laurent Petitgand, compositore delle musiche dei film di Wim Wenders. CortoLive è parte del programma di valorizzazione del Palazzo di Doria Pamphilj come centro di Posta giovanile nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani”, finanziato dalla Regione Lazio Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. iI progetto è organizzato dall’associazione Procult nell’ambito di Biennale MArteLive Plus che sperimenta e lancia progetti artistici/culturali utilizzando l’energia prodotta dalla Biennale MArteLive.