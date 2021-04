Parchi, approvazione Piano di Assetto della Riserva della Marcigliana

La Regione Lazio ha approvato definitivamente il Piano di Assetto della Riserva della Marcigliana, l’area protetta a nord della Capitale che, con i suoi 4.696 ettari è la seconda per dimensione tra quelle della rete di RomaNatura.

“L’approvazione del Piano di Assetto della Marcigliana è un’ottima notizia per Roma che arriva dalla Regione – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – con la quale si compie un altro passo fondamentale verso la necessaria approvazione di tutti i piani d’assetto dei Parchi, perchè in questi straordinari luoghi sia sempre più forte la tutela della biodiversità, la fruizione sostenibile e perchè siano volano di green economy a partire da un’agricoltura di qualità sul territorio. Un apprezzamento da parte nostra va al Presidente Zingaretti, all’Assessora alla Transizione Ecologica Lombardi e al Consiglio, perchè si continua così, un lavoro che in questi anni ha dato gambe al mondo dei parchi con i piani approvati, bisogno che è sempre stata al centro delle richieste da parte della nostra associazione. E un ringraziamento particolare va al presidente di RomaNatura Maurizio Gubbiotti che, in una Capitale in evidenti difficoltà su tanti parametri di sostenibilità ambientale, ha saputo dare un impulso determinante nel ritrovato protagonismo delle aree protette, di chi le vive e di quanti vi hanno costruito le tante economie verdi”.