L’iniziativa, patrocinata dal municipio, prenderà il via il 26 aprile. I corsi saranno tenuti dall’istruttrice di Krav Maga Serena Menchetti e dalla Maestra Federica Caglio, marzialista da oltre 20 anni

Nei parchi del V municipio arrivano i workshop di antiaggressione femminile. Gli appuntamenti partiranno domenica 18 aprile a Villa De Sanctis e termineranno il 2 maggio al parco Galafati (di seguito l’intero programma). Il tour, patrocinato dal Municipio Roma V per il valore sociale dell’iniziativa, è volto a prevenire la violenza di genere.

I corsi saranno tenuti dall’istruttrice di Krav Maga Serena Menchetti e dalla Maestra Federica Caglio, marzialista da oltre 20 anni. Entrambe si impegnano da anni per il sociale organizzando seminari ed eventi gratuiti, rivolti alle categorie più deboli della società.

I workshop saranno strutturati in una parte teorica di formazione ed in una parte dimostrativa senza contatto tra i partecipanti. Ogni minievento verrà eseguito tenendo presente e rispettando le normative anticovid19 previste dai decreti emessi a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini.

Di seguito il programma del tour:

• Domenica 18 aprile ore 10.30, Parco Villa De Sanctis, ingresso via dei Gordiani n.5

• Domenica 18 aprile ore 15.30 Parco di Villa Gordiani, via Prenestina 325 ingresso angolo con Via Dignano D’Istria

• Sabato 24 aprile ore 15.30, Parco delle Energie in via Prenestina n.175 ex Snia

• Domenica 25 aprile ore 15.30, Parco di Tor Sapienza, ingresso via di Tor Sapienza n.108

• Domenica 2 maggio ore 10.30, Parco Sangalli, ingresso Viale dell’Acquedotto Alessandrino (lato Tor Pignattara)

• Domenica 2 maggio ore 15.30, Parco Angelo Galafati, davanti la scuola E. Toti in via del Pigneto n.104.

(RomaToday)