Metro C, nel weekend 17-18 aprile bus al posto dei treni

Continuano i lavori per il prolungamento della linea della Metro C da San Giovanni al Colosseo. I treni nel week-end del 17-18 aprile saranno sostituiti dalle navette bus MC e MC3 da inizio a fine servizio, in modo tale da lasciare spazio al cantiere che sta attualmente lavorando.

La linea bus MC: San Giovanni-Parco di Centocelle-via Casilina-Pantano. La linea bus MC transita nei pressi di tutte le stazioni metro C ad eccezione di Lodi (in direzione Pantano) Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti.

Linea bus MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle. La linea MC3 transita nei pressi delle stazioni metro C, Lodi (solo in direzione San Giovanni) Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti.

La linea MC oltre alle fermate nei pressi delle fermate metro effettua tutte le fermate bus presenti lungo il percorso.

La linea MC3 tra piazzale Prenestino e San Giovanni e viceversa, oltre alle fermate nei pressi delle stazioni metro, effettua tutte le fermate bus presenti lungo il percorso.

