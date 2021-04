Istantanee di una Bracciano deserta come non mai

Un giorno qualsiasi (per la cronaca è sabato 20 marzo 2021, ore 18.40). Bracciano si presenta così. La cittadina in questo inizio fine settimana in zona rossa. Strade solitamente piene di macchine, di ragazzi e di gente a passeggio, appaiono oggi vuote, silenziose, solo qualche sporadica automobile, i pochi fedeli che escono dalla chiesa dopo la messe, qualche passante uscito da un negozio di alimentari, per il resto tutto chiuso, bar e negozi di abbigliamento. Nell’aria tanto silenzio. Giusto o sbagliato, triste o desolante o come si dice il famoso ultimo sforzo, a ognuno la sua personale conclusione. Si ha ormai poco da dire in questo tempo che scorre lentamente.

Cinzia Orlandi